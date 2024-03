Milan, Okafor: “Sapevo che sarei stato dietro Leao. Pioli mi ha detto …”

Su Leao: "Abbiamo caratteri simili. Condividiamo le stesse idee, in campo e al di fuori. Amiamo scherzare e siamo giocatori vicini per caratteristiche. La concorrenza con Leao? Non mi crea preoccupazione questa cosa. Ero consapevole che non sarei stato una prima scelta e che avrei dovuto pazientare per avere la mia occasione. Io devo farmi trovare pronto, meritarmi questo posto e così diventarne un titolare. Si possono fare progressi anche in breve tempo. Qui ci sono giocatori con grande esperienza. Posso imparare in ogni allenamento e spezzone di gara. Il mister mi parla spesso, conosce le mie qualità e le tiene in considerazione. Mi ha detto di continuare per questa strada. Verrà il mio giorno". LEGGI ANCHE: Milan, aspettative, Leao e non solo. Ecco le parole di Okafor