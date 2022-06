Oddo: “Il Milan ha stupito tutta Italia. Che lavoro di Maldini e Massara!”

Massimo Oddo, ex calciatore rossonero, ha parlato di un Milan che ha stupito tutti e ha vinto lo scudetto grazie al grande lavoro della dirigenza e non solo

Massimo Oddo , ex calciatore rossonero, ha parlato di un Milan che ha stupito tutti e ha vinto lo scudetto grazie al grande lavoro della dirigenza e non solo. Queste le dichiarazioni rilasciate a 'Sky Sport'.

"Io credo che il lavoro che ha fatto il Milan come società tutta, a partire da chi ha organizzato e voluto tutto questo, quindi dirigenti, allenatore e la squadra, ha stupito tutta Italia e non solo perché ha fatto un lavoro strepitoso, possiamo sfidare chiunque a dire che ad inizio anno il Milan poi avrebbe vinto il campionato, penso che pochi ci avrebbero scommesso. Non perché il Milan non fosse un’ottima squadra ma perché oggettivamente c’era qualche squadra più attrezzata. Però il Milan è stato squadra fin dall’inizio, il progetto è partito da lontano e questo è il giusto premio alla programmazione. Quando programmi c’è più facilità nell’ottenere risultati. Il lavoro da Maldini e Massara è stato strepitoso nella valorizzazione di tanti giovani bravi, a dimostrazione che servono le competenze giuste a trovare i giovani forti: il Milan li ha trovati, ha avuto un giusto mix con giocatori che hanno dato esperienza. Un lavoro incredibile, lo scudetto è meritato". Milan, le top news di oggi: Rebic e Saelemaekers ai saluti. Maldini-Gazidis, rapporti tesi >>>