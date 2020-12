Oddo: “Milan, puoi giocarti lo Scudetto. Ma dietro servono rinforzi”

Milan, le dichiarazioni di Oddo sulla squadra e sul calciomercato

ULTIME NOTIZIE MILAN NEWS – Massimo Oddo, ex terzino del Milan (80 gare e 2 gol in Prima Squadra) ed oggi allenatore, ha parlato in esclusiva ai microfoni del ‘Corriere della Sera‘ oggi in edicola. Queste le dichiarazioni di Oddo:

Sulle mosse di calciomercato del Milan a gennaio: “Hanno bisogno di un difensore così perché sono un po’ cotti e un po’ corti: giocano spesso gli stessi. Dietro necessitano di cambi di peso per Simon Kjær ed Alessio Romagnoli”.

Su Mohamed Simakan, centrale dello Strasburgo che piace ai rossoneri: “Non lo conosco nel dettaglio, può essere però un’alternativa giusta per età e prospettiva”.

Sulle ambizioni del Milan in questa stagione: “Il Milan può giocarsi lo Scudetto. La testa nel calcio di oggi decide l’80 % delle situazioni. Le altre hanno magari valori superiori, il Milan ha l’entusiasmo, l’ambiente giusto e una linea comune tra società e squadra. Non ci sono quegli screzi in spogliatoio che tanto pesano in un campionato”.

