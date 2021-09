Oddo: “Milan e Lazio, puntate al titolo. Diavolo, chance in Champions”

Massimo Oddo, ex giocatore di Milan e Lazio, ha parlato dei rossoneri e dei biancocelesti in esclusiva per 'La Gazzetta dello Sport'

Oddo su Milan e Lazio entrambe da titolo: "La Juventus ammazza campionato non c'è più, tutte e due possono competere. La politica del Milan è quella giusta: puntare sui ragazzi ma con la guida di giocatori come Zlatan Ibrahimovic ed Olivier Giroud. La Lazio ha in panchina un maestro di calcio, la sua mano è assolutamente già evidente. Con lui tanti giocatori potranno esaltarsi. E tanti altri di grande intelligenza tattica potranno avere più spazio, penso a Patric provato difensore centrale. Tatticamente sarà una bella partita, tra due allenatori che offrono un gioco propositivo".

Oddo sulla sfida tra Brahim Díaz e Luis Alberto, numeri 10 spagnoli: "Sono completamente diversi. Brahim Díaz è un 10 vero. Luis Alberto lo trovi dappertutto ed è uno di quei giocatori che con Sarri possono compiere un ulteriore salto di qualità. Tutti e due possono fare la fortuna delle loro squadre".

Oddo su Zlatan Ibrahimovic e Ciro Immobile: "Il fisico lo aiuta, ma l'età c'è: Zlatan non potrà fare quaranta gare stagionali e per questo ecco Giroud. I giocatori forti possono sempre giocare insieme. Su Immobile ho la mia idea: ha caratteristiche precise, è tra i più forti al mondo quando c'è da attaccare la profondità. Nel fraseggio dell'Italia di Roberto Mancini fa un po' più fatica ...".

Oddo su quanto sia attrezzato il Milan per la Champions League: "Sarà spinto dall'entusiasmo, ma Paolo Maldini meglio di tutti sa quanto sia una competizione diversa da tutte le altre. Per questo ha fatto benissimo ad aggiungere uomini di esperienza. Hanno chance di passare un girone tostissimo, e se non succederà non potrà essere considerato un fallimento". Milan-Lazio, le probabili formazioni della partita di 'San Siro' >>>