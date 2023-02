Oddo: “Il Milan sembrava inarrestabile, ora la battuta d’arresto sta durando”

Massimo Oddo, ex calciatore del Milan tra le altre, ha rilasciato delle dichiarazioni sul 'momento no' della squadra di Stefano Pioli

Dopo aver detto addio a Coppa Italia e Supercoppa, il Milan dovrà rinunciare anche alla seconda stella, ennesimo obiettivo sfumato di una stagione che è diventata veramente particolare. In questo senso, i rossoneri potranno lottare per piazzarsi tra le prime quattro, ma la concorrenza è molto folta. A tal proposito, Massimo Oddo ha rilasciato delle dichiarazioni in occasione di un'intervista rilasciata a 'Il Messaggero'. Queste le dichiarazioni dell'ex terzino rossonero: "La Juve sappiamo tutti in che situazione è. L’Inter è altalenante. Fino a un mese fa il Milan sembrava inarrestabile e ora ha avuto una battuta di arresto che sta durando da un po’. Adesso è giusto che squadre che stavano appena dietro, come Lazio e Roma, ne approfittino. Poi nel rush finale ci si giocherà tutto". Pioli punta sulla difesa a tre: ma è davvero la soluzione?