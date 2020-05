Oddo: “Gattuso mi conficcò una forchetta nella coscia, il motivo”

MILAN NEWS – Una giornata importante per il Milan quella di oggi: esattamente 9 anni fa i rossoneri vinsero il loro ultimo scudetto. La redazione di ‘Sky Sport’ per l’occasione ha intervistato tre protagonisti di quella squadra: Massimo Ambrosini, Christian Abbiati e Massimo Oddo. Quest’ultimo ha raccontato un aneddoto abbastanza singolare, che ha come protagonista Gennaro Gattuso: “C’erano anche delle belle teste calde in spogliatoio. Ma l’unione di questi giocatori di riportava sulla retta via per forza di coesione. Gattuso una volta mi ha conficcato una forchetta nella coscia. Eravamo seduti a un tavolo molto gioioso in cui si rideva sempre tranne che a ridosso delle partite”. Per vedere il resto dell’intervista insieme ad Abbiati e Ambrosini, continua a leggere >>>

