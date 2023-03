Ochoa: “Milan e Inter? Con calma. Spero di poter giocare la Champions”

Milan, le parole di Guillermo Ochoa

“Sono venuto in Italia per avere un’altra sfida. Mi sento bene mentalmente e fisicamente, il ritiro è lontano. Ora che ho il passaporto spagnolo guardo più serenamente al futuro. Milan e Inter? Con calma, ci sono stati approcci da altri club, ma i rumors a volte sono inutili. I club italiani importanti sanno che ho il passaporto comunitario, quindi è tutto più semplice. Spero di poter giocare in Champions League. Non ho mai giocato in un grande club perché la questione passaporto faceva la differenza. In estate posso essere libero“. “Io come De Bruyne. E ai quarti il Milan”: l’onnipotenza di Calhanoglu