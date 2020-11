Nuytinck: “Il Milan è Ibrahimovic: impressionante per personalità e fisico”

Milan, l’olandese Nuytinck parla di Ibrahimovic

ULTIME NOTIZIE MILAN NEWS – Bram Nuytinck, classe 1990, difensore olandese dell'Udinese, ha parlato dello strapotere fisico e umano di Zlatan Ibrahimovic nel Milan. Queste le dichiarazioni di Nuytinck a 'de Volkskrant'. "Il Milan è Zlatan, è una squadra incomparabile a prima da quando è tornato. C'è qualcosa di diverso, prende palle a due metri d'altezza con il piede, con la massima facilità. Giocare contro di lui è difficile oggi come lo era in precedenza. E poi tutti i giocatori lo ascoltano, è impressionante sia per personalità che per fisico".