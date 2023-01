Nuovo stadio, Valenti: “Sarebbe bello averlo solo per l’Inter”

Sul costruire uno stadio solo per l'Inter:"Beh, sarebbe bello e magico, ma non credo che il club oggi possa permettersi un investimento del genere, da «Non c’è niente di più bello fare da solo. Ma al di là di di poter andare allo stadio questo, a chi non piacerebbe con un figlio: vedere tante uno stadio tutto nerazzurro, famiglie sugli spalti dà ancora che diventi un luogo di culto un senso a questo per tutti gli amanti dell’Inter? meraviglioso sport. Che deve L’importante, però, è che sia rimanere passione e gioia per uno stadio grande...». tutti, anche se ultimamente per molti è diventato più un business. Ci fossero stati ancora Moratti e Berlusconi alla guida di Inter e Milan, probabilmente entrambi avrebbero ragionato sul fare lo stadio separatamente".