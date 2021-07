Nuovo stadio, Trotta: “Inter e Milan non si sentano padroni”

Novità per quanto riguarda il nuovo stadio San Siro: le parole di Claudio Trotta, patron di Barley Arts, dal Forum di Milano Unita

"Bisogna ripartire da zero perché le modalità della vicenda hanno presentato molte criticità, tra cui i dubbi sulle proprietà delle due società. Nei progetti presentati dai club, la parola musica e la parola spettacolo quasi non ci sono . E’ indubbio che lo stadio è ‘del’ calcio, ma anche dello stare insieme. Ci hanno fatto credere che possiamo stare dietro a un schermo, dietro allo streaming, ma non è così".

"L’attuale convenzione tra il Comune, Milan e Inter non prevede la musica dal vivo. Bisognerà cercare di fare di tutto perché non passi una logica per la quale Inter e Milan la facciano da padroni su una struttura pubblica invidiata da tutto il mondo", ha concluso Trotta. Le Top News di oggi sul mercato del Milan: Giroud in arrivo, Pobega incontra la dirigenza