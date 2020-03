Nuovo stadio, Scaroni: “Può davvero marcare la rinascita di Milano”

NEWS MILAN – Paolo Scaroni, presidente rossonero, nell’intervista rilasciata al “Corriere della Sera” ha parlato del nuovo stadio che Milan e Inter intendono costruire nei prossimi anni.

"Occuparci dell'emergenza non ci deve far dimenticare che dobbiamo ripartire – ha dichiarato Scaroni – perché sennò a un'emergenza sanitaria seguirà una terribile emergenza economica. Parlare del futuro non è in contraddizione con l'occuparsi del presente. Lo stadio resta un progetto meraviglioso che può davvero marcare la rinascita di Milano. L'appuntamento con il Comune è confermato: mi auguro sia un passaggio importante". Scaroni ha parlato anche di Ivan Gazidis,

