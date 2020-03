Scaroni: “Gazidis? E’ un professionista assoluto. Ho fiducia in lui”

NEWS MILAN – Paolo Scaroni, presidente del Milan, nell’intervista rilasciata al “Corriere della Sera” ha parlato di Ivan Gazidis, amministratore delegato rossonero.

“Come sapete, non sono io che mi occupo della parte sportiva, ma ripercorro un po’ la storia di Elliott. Si è trovato proprietario in una situazione in cui non c’era la liquidità per iscriversi al campionato, ha messo in sicurezza il club, ha assunto un manager di profilo internazionale come Gazidis, ha investito 250 milioni sul mercato, ha lanciato il progetto stadio – dice Scaroni -. Gli sforzi compiuti non sono proporzionati ai risultati, però Elliott ce l’ha messa tutta. Gazidis è un professionista assoluto, ho fiducia che nel tempo la sua attività verrà ricompensata”. Intanto la Serie A è sospesa. Votate il nostro sondaggio!

