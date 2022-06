Nuovo stadio, Sala: “Leggi ci sono. Milan e Inter rimangano a Milano”

Giuseppe Sala, sindaco di Milano, a margine dell'inaugurazione del Salone del Mobile, è tornato a parlare del nuovo stadio per Inter e Milan: "Un conto è la burocrazia, un conto le regole e le leggi che vanno rispettate, lo dico anche ad altri politici che la fanno facile. Le regole vanno rispettate, lo dice uno che avendo fatto un miracolo con Expo è stato quattro anni in tribunale. Scaroni non è svizzero, è italiano, da decenni lavora in questo sistema, lo conosce, può anche sorprendersi, ma se è così cosa facciamo? Facciamo finta che non sia così? Chi si occupa della cosa pubblica deve rispettare le leggi, questo è quello che voglio fare io, ribadendo la mia volontà che Milan e Inter rimangano a Milano".