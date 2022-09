Nuovo Stadio, Sala fissa la data: “Ecco quando inizierà il dibattito pubblico”

Una piccola luce in fondo al tunnel. È ormai noto che per competere ad alti livelli in campo europeo le squadre italiane debbano andare avanti e recuperare l'importante gap che c'è con le squadre di Premier League . Il primo passo per farlo è certamente la costruzione di un impianto di proprietà che possa aumentare sensibilmente i ricavi dei club, così da reinvestirli sul mercato. È ciò che stanno cercando di fare Milan e Inter ormai da tre anni, quando hanno presentato un progetto comune per un Nuovo Stadio a Milano. La lenta burocrazia non ha ancora permesso di avviare l'inizio dei lavori: ci sono stati tanti incontri con il Comune, risolutori a metà.

Uno dei temi da affrontare per compiere un ulteriore passo in avanti è quello del dibattito pubblico. Il progetto che prevede di abbattere (almeno in parte) l'attuale stadio di San Siro ha incontrato diversi sfavori e, per questo motivo, il sindaco Sala ha deciso che la decisione debba passare proprio da qui. A differenza dei mesi scorsi in cui non c'era una data ufficiale, Beppe Sala ha adesso fissato una data. Ecco le sue parole pronunciate a margine dell'inaugurazione della Fan Zone Fiba per Eurobasket 2022 riportate da 'Il Giorno': "Il dibattito pubblico sul progetto del nuovo stadio di San Siro inizierà il 19 settembre. Mi pare che la cosa a questo punto sia decisamente instradata".