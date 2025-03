Nuovo stadio, parla l’architetto Kipar: “Il processo è corto. Puntiamo a…”

Intervenuto a Repubblica, ha parlato Andreas Kipar, architetto che si occupa dell’area verde nel progetto del nuovo stadio di Milano: "L'idea è quella di immergere il nuovo stadio in un contesto di permeabilità urbana, di luogo pubblico, dove lo spazio pubblico viene riconsiderato come un luogo dove le persone vengono non solo per le partite ma per stare nella quotidianità. Vorremmo che intorno allo stadio il quartiere ne potesse approfittare".