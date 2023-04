Nuovo Stadio, Monguzzi risponde alle critiche: “Continuo la mia battaglia”

Tra coloro che hanno espresso il proprio parere in merito al Nuovo Stadio di Milan e Inter c'è stato anche Carlo Monguzzi. Il capogruppo dei Verdi in modo particolare si è schierato contro le due squadre meneghine e, come riferito da la Repubblica, per questo motivo ha ricevuto non solo critiche, ma anche insulti via social. Proprio tramite il noto quotidiano, il politico ha voluto rispondere ai suoi haters dichiarando come continuerà comunque la sua battaglia. Di seguito le sue parole.