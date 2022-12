Sala: “Io ero per San Siro. Ma Milan e Inter non ne vogliono sapere”

Giuseppe Sala, Sindaco di Milano, torna a parlare della demolizione di San Siro in vista della costruzione del nuovo stadio di Milan e Inter

Giuseppe Sala, Sindaco di Milano, è tornato a parlare sul futuro dello stadio 'Giuseppe Meazza' di San Siro in vista della possibile realizzazione del nuovo impianto sportivo per Milan e Inter. Lo ha fatto a margine della cerimonia per la consegna degli Ambrogini d'Oro, interpellato a tal proposito dall'attore di fede milanista, Diego Abatantuono.

Sala avrebbe voluto rimettere a posto San Siro — «La mia ipotesi preferita era e continua a rimanere il mettere a posto San Siro ma se le squadre non ne vogliono sapere, io non è che posso ledere i loro diritti», ha detto Sala, così come riportato da 'Calcio & Finanza'. Abatantuono, sulla possibile demolizione del 'Meazza' (prevista dal progetto presentata dai due club meneghini) si era espresso così.

«Lo stadio lo lascerei lì e lo metterei a posto. Lascerei un anello funzionante e metterei a posto l’altro e poi il contrario, così la gente potrebbe andare allo stadio. Comunque, San Siro lo terrei lì, mi sembra anche complicato abbatterlo», aveva invece proposto in precedenza Abatantuono. Proseguono, quindi, le discussioni sul futuro di San Siro, mentre il Comune di Milano sta lavorando per elaborare il proprio dossier.

Manca il dossier comunale: con luce verde, via al progetto esecutivo — La speranza di Milan e Inter è che arrivi entro Natale. Poi, in caso di via libera dell'Amministrazione sul nuovo stadio, le società farebbero partire subito la macchina per il progetto esecutivo: valore stimato di questa mossa, ben 40 milioni di euro!