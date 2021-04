Nuovo stadio Milano, Sala: “Non sbaglio a chiedere garanzie” | News

Le ultime notizie sul Milan. Il sindaco di Milano, Beppe Sala, ha parlato della questione relativa al nuovo stadio di Milan e Inter

In occasione della presentazione del simbolo della sua lista civica per le prossime elezioni, il sindaco di Milano, Beppe Sala, ha parlato del nuovo stadio di Milan e Inter. Queste le sue parole. "Mi erano dispiaciute le parole dell'Inter, ma credo che uno non si debba fermare troppo sulle parole. Non è certamente un problema di programma. Il tema di San Siro lo discuteremo ed è un già a livello di giunta. Io non posso che ribadire il fatto che sbaglio a chiedere garanzie rispetto all'interlocuzione se si presenta un progetto in cui San Siro è meno della metà dell'investimento? Penso di no, penso di non sbagliarmi. Tutti sanno dove sono. Sto a Palazzo Marino e lì sono pronto a discuterne".