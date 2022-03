Nuovo Stadio Milano, Sala: “I club vogliono altre opzioni? Liberissimi”

Giuseppe Sala, Sindaco di Milano, ha parlato della possibile costruzione del nuovo stadio, alla luce dell'intervento di ieri di Milan e Inter

«Se le squadre ritengono di volere altre opzioni sono liberissime, ma noi stiamo andando avanti. Stiamo lanciando una gara veloce per identificare il coordinatore del dibattito pubblico, quindi non ci fermiamo e non abbiamo esitazioni», ha detto Sala alla Fiera Milano di Rho, alla partenza di un convoglio di aiuti umanitari diretto ai profughi ucraini in Polonia.