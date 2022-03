Nuovo Stadio Milano, Antonello: “San Siro prima scelta, pronto piano B”

Alessandro Antonello, CEO dell'Inter, ha parlato così della possibile realizzazione del nuovo stadio di Milano ai microfoni di 'Repubblica'

L'A.D. nerazzurro ha poi continuato: "Il dibattito pubblico è lecito e corretto, ma come investitori dobbiamo avere la certezza dei tempi. Dobbiamo tenerci stretta anche un'alternativa nel caso in cui le cose non vadano come previsto. Inter e Milan hanno presentato un progetto al Comune: non si tratta di un regalo ai club, ma un investimento che guarda agli interessi di chi lo fa e della città". Milan, non solo Origi: altro blitz in Premier? Le ultime news di mercato >>>