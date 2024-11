Nuovo stadio Milan, parla Scaroni: sempre viva l’ipotesi San Donato

Dopo l'incontro con il Sindaco di San Donato Milanese , Francesco Squeri , arrivano le parole di Paolo Scaroni , presidente del Milan . Il colloquio sarebbe stato positivo, stando a quanto affermato da Scaroni e come riportato dall'Ansa, e testimonia la serietà del progetto rossonero e non solo. Il percorso, dunque, sarebbe stato tracciato attraverso un iter celere e concreto.

Lo stesso Squeri, subito dopo, ha confermato la concretezza dell'ipotesi di un nuovo impianto per l'area San Francesco. Tuttavia, non si chiudano le porte anche a un possibile nuovo restauro di San Siro.