Massimiliano Mistretta , assessore alle Opere Pubbliche e Mobilità del Comune di San Donato Milanese , ha rilasciato alcune dichiarazioni in merito alla possibilità che il Milan costruisca il Nuovo Stadio nell' area San Francesco . Lo ha fatto sulle colonne de 'Il Cittadino', quotidiano di Lodi. Il quale a sua volta spiega come i rossoneri e l' Inter si stiano preparando a dire addio una volta per tutte ai progetti a San Donato e a Rozzano . I due club sarebbero infatti intenzionati a presentare una propria proposta d’acquisto del comparto San Siro già a febbraio. Questa si baserà sulla valutazione dell’Agenzia delle entrate di 197 milioni di euro). Ad essa verrà allegato un progetto di fattibilità delle diverse alternative progettuali. Ecco, dunque, le sue parole.

Milan, svolta in vista per il Nuovo Stadio: l'annuncio dell'assessore Mistretta non lascia dubbi

«Per il momento si parla di obiettivi delle due squadre che devono ancora concretizzarsi. Mentre su San Donato la società SportLifeCity ha acquistato i terreni. Per i quali, nel caso in cui non venisse realizzato lo stadio, c’è già un progetto approvato dalla precedente amministrazione. Che prevede un’arena da circa 20 mila posti. E se la proprietà in futuro volesse realizzare un altro tipo di progetto, a quel punto dovrebbe rincominciare da capo con una nuova richiesta di variante».