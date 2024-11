Nuovo Stadio, Mistretta chiaro: “Milan, mossa legittima. Ma noi …”

Massimiliano Mistretta, assessore alle Opere Pubbliche del comune di San Donato Milanese, ha rilasciato alcune dichiarazioni ai microfoni del quotidiano 'Il Giorno', nell'edizione in edicola questa mattina, soffermandosi sul Nuovo Stadio del Milan. A tal proposito, negli scorsi giorni il sindaco Francesco Squeri avrebbe chiesto un incontro con i vertici del club rossonero per capire in quale misura ci sia ancora un interesse per l'ipotesi di costruzione nell'area San Francesco. Ecco le sue parole e quelle di Marco Menichetti, esponente del comitato 'No Stadio'.