Inter e Milan, sentite Thohir: “Nuovo stadio? La strada giusta è farlo insieme”

Intervistato dal Corriere dello Sport, l'ex presidente dell' Inter , Erick Thohir , ha parlato del tema legato al nuovo stadio del Milan . Per l'ex numero uno dei nerazzurri, la strada migliore porta a un nuovo impianto sempre da condividere e che può giovare anche alla Serie A . Inoltre, Thohir rivela che già anni fa aveva provato a convincere i rossoneri, discutendone con Barbara Berlusconi . Ecco, di seguito, le sue parole.

"Un nuovo stadio? Sì ne ho parlato anche Gerry Cardinale, quando ci siamo incontrati di recente qui a Giacarta. Gli ho detto che la strada giusta è proprio di fare il nuovo impianto insieme. E sarà un bene anche per la Serie A. All'epoca ne avevo discusso pure io con Barbara Berlusconi, che però ha poi voluto proseguire da sola. Così, avevo provato a chiedere al sindaco di Milano di avere San Siro per l'Inter, ma ho dovuto fermarmi davanti alla complessità di leggi e regolamenti".