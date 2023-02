Nuovo Stadio, Sala: “Il Milan guarda con interesse a La Maura”

Tiene banco, in questi giorni, la questione sulla possibile realizzazione del nuovo stadio a Milano per Milan e Inter. Secondo i 'rumors' delle ultime settimane, infatti, i due club meneghini potrebbero rinunciare al progetto comune di nuovo impianto sportivo in zona San Siro per costruirsi uno stadio per uno in aree diverse o della città o, addirittura, fuori da Milano.