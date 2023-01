Nuovo Stadio, Di Stefano afferma: “Porte spalancate: noi siamo pronti”

Roberto Di Stefano, Sindaco di Sesto San Giovanni (MI), apre in maniera totale a Milan e Inter per la costruzione del nuovo stadio da lui

Roberto Di Stefano , Sindaco di Sesto San Giovanni (MI), ha rilasciato un'intervista a 'Libero' oggi in edicola. Per l'occasione, è tornato a parlare della possibile realizzazione del nuovo stadio di Milan e Inter nella cittadina da lui presieduta.

"Le porte non sono aperte, sono spalancate. Spostare lo stadio a Sesto è l’unica soluzione possibile sia per i club coinvolti che per uno solo, al limite. Abbiamo un’area dismessa (le ex aree Falk, n.d.r.) che è la più grande d’Europa - ha spiegato Di Stefano - e parliamo di uno spazio di un milione e 500mila metri quadrati. È già bonificata e con minime varianti al progetto potremmo partire in tempi rapidi".