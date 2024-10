Inter, Marotta: “Nuovo Stadio? È cruciale per ottenere risultati ed entrate”

Marotta sullo stadio

"Per quanto riguarda lo stadio, ritengo sia fondamentale lavorare su questo asset: è cruciale per ottenere risultati sportivi e deve generare entrate significative. Un impianto moderno non deve essere solo un luogo che si riempie ogni 15 giorni per le partite, ma deve diventare uno spazio frequentato quotidianamente. Lo scorso anno abbiamo incassato 80 milioni di euro con la situazione attuale; immaginate cosa potremmo ottenere con uno stadio all'avanguardia", riporta tuttomercatoweb.com.