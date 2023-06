Nuovo Stadio, Boeri: “Triste se Milan e Inter dovessero uscire da Milano”

L'architetto Stefano Boeri , tra le altre cose tifoso interista e spesso indicato come uno dei possibili protagonisti dei progetti di Milan e Inter per il Nuovo Stadio , ha rilasciato alcune dichiarazioni ai microfoni di 'Radio 24', nel consueto appuntamento con la trasmissione 'Tutti Convocati'. Di seguito le sue parole in merito al nuovo impianto.

Le parole di Stefano Boeri sul Nuovo Stadio di Milan e Inter

"Se dipendesse da me ci sarebbero già due stadi a Milano, uno nuovo e uno rinnovato. Sarebbe triste se le squadre fossero costrette ad andare fuori Milano. Credo sia da evitare in tutti i modi. Stadio di Lisbona 130 Skybox e a San Siro solo 30? Sicuramente lo stadio nuovo potrebbe risolvere questo gap. In tutta sincerità, però, vedo anche la possibilità che San Siro possa essere rinnovato per aggiungere queste componenti. Lo dico con competenza". LEGGI ANCHE:Milan, nuovo stadio a San Donato. Il Sindaco Squeri: "Attendiamo il progetto".