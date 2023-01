Nuovo stadio, Biasin sicuro: “A Milano non lo vogliono” | News

Il tema nuovo stadio di Milano è sempre uno degli argomenti più discussi della giornata. In questo momento Milan e Inter sono in attesa di scoprire se sarà possibile costruire nella zona di San Siro, dove attualmente c'è lo stadio Meazza, o se sarà meglio costruire nella vicina Sesto San Giovanni. Tra dibattito pubblico e il famoso 'vincolo' pronunciato da Sgarbi, i tempi non sono stati accelerati, anzi. In merito a questo argomento, Fabrizio Biasin ha detto la sua su 'Radio 24' durante la trasmissione 'Tutti Convocati'.