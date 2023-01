San Siro, Sala: “Finchè non capiamo se c’è il vincolo, non procediamo”

Le parole di Beppe Sala su San Siro

"Non ho capito la posizione del governo e credo che per me non sia ormai il caso di entrare in polemiche, ma di pensare a quello che noi dobbiamo fare. Noi abbiamo due grandi passi da fare in questo percorso. Il primo è quello che attueremo settimana prossima e cioè portare in giunta i risultati del dibattito pubblico e, alla luce del dibattito pubblico, quelli che possono essere i correttivi da considerare. Questo è un passo fondamentale previsto dalla legge".