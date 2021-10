Nuovo stadio, Assessore Sport Milano: “Ora bisogna accelerare”

Martina Riva, nuovo assessore a Turismo, Sport e Giovani di Milano, ha parlato del progetto nuovo stadio di Milan e Inter

Martina Riva, nuovo assessore a Turismo, Sport e Giovani di Milano, ha parlato del progetto nuovo stadio di Milan e Inter. Queste le dichiarazioni ai microfoni de 'Il Giornale': "Ora bisogna accelerare. É un tema delicato ed era giusto aspettare che fosse eletta la nuova maggioranza in consiglio comunale per decidere. Adesso è tempo di parlarne con calma, abbandonare le divergenze anche interne al centrosinistra e decidere in tempi brevi. Il progetto di Milan e Inter è più ampio e coinvolge il quartiere, prima di esprimere una posizione va fatta una riflessione generale, ma ribadisco la volontà di stringere".