Nuovo Stadio, Antonello: “Unità d’intenti col Milan, vogliamo gestirlo insieme”

Alessandro Antonello, amministratore delegato dell'Inter, ha parlato del progetto per il Nuovo Stadio. Queste le dichiarazioni

Sul Nuovo Stadio: "Noi ci auguriamo che il progetto stadio presentato un anno e mezzo fa, non solo per i club ma anche per la città, possa essere finalizzato. I prossimi passi sono la decisione sul progetto che verrà svolto. E' un progetto su cui contiamo molto, non solo per i club, ma per tornare ad essere competitivi in Europa ma per rilanciare i quartieri e che sia un nuovo modello attento alle esigenze dell'ambiente e del verde. Ci auguriamo che il percorso sia veloce, per poter donare alla città un nuovo impianto".