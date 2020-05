Nuovo San Siro, Sala: “Stadio? Ecco cosa manca con Milan e Inter”

NEWS MILAN – Giuseppe Sala, sindaco della città di Milano, nell’intervista rilasciata al quotidiano Il Giornale, è tornato a parlare del nuovo San Siro che Milan e Inter intendono costruire nei prossimi anni. Ecco le dichiarazioni di Sala.

"I nuovi progetti mi piacciono. La mia rigidità è sempre stata solo su due elementi. Il primo, sulla volontà di non perdere il Meazza. Il secondo, sulla volontà di limitare le nuove costruzioni. Il nuovo progetto salva il vecchio stadio, che accoglierà tanti altri sport minori e per la maggior parte gratuiti – spiega Sala -. Volumetrie? La loro richiesta è ancora alta, ma mi auguro che si possa trovare un buon accordo da portare in Consiglio e far votare all'aula, in modo che il progetto vada a buon fine".