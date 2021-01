Novellino: “Il Milan con Meité e Mandzukic deve puntare allo Scudetto”

ULTIME NOTIZIE MILAN NEWS – L’allenatore Walter Novellino è intervenuto in diretta su TMW Radio, nel corso della trasmissione Stadio Aperto con Francesco Benvenuti e Niccolò Ceccarini. e ha parlato anche del mercato del Milan.

Come valuta l’arrivo di Mandzukic al Milan?

“Mi piace moltissimo pure Meité. Il Milan, se arriva a prendere a certi giocatori, deve puntare a vincere il campionato. Certo, viene da un altro campionato e gli servirà tempo, ma è un sostituto perfetto di Ibrahimovic anche per personalità. Mi ricorda il periodo in cui vincemmo la stella nel ’79: una squadra allegra ma cattiva allo stesso tempo. Anche noi eravamo tutti ragazzini con due-tre anziani che ci calmavano, ma comunque ci divertivamo. Il Milan di adesso somiglia molto a quello di allora”.

Pioli meriterebbe una medaglia…

"Più di una, secondo me. Se ricordate, l'anno scorso c'era sempre l'ombra di Rangnick ma lui in silenzio, con grandi palle, scusatemi la parola, ha dimostrato a tutti di essere un ottimo allenatore ed una grande persona: sono contento, mi dispiace solo per Boban perché lui con Maldini ha lavorato tantissimo. Va rispettato anche lui per quello che ha fatto, poi Pioli ha fatto la differenza".