Novellino: “Donnarumma, sii riconoscente al Milan. Tornerà grande”

L'allenatore Walter Novellino ha parlato del momento del Milan e del rinnovo di Gianluigi Donnarumma. Ecco il suo consiglio

"Spero di no perché se la meriterebbero anche grazie all'allenatore. Di là incontrano Pirlo, che sento molto discusso: ma bisogna sapere che al primo anno d'esperienza, che in panchina si vive di certe motivazioni e tensioni. Sono convinto che dandogli fiducia il prossimo anno possa fare bene. Per il Milan comunque dipenderà molto da Ibrahimovic".