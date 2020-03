Nocerino: “Non ero all’altezza del Milan, ma ho sempre dato tutto”

NEWS MILAN – Antonio Nocerino si è sempre distinto per sincerità e schiettezza fuori dal campo, e nelle ultime dichiarazioni rilasciate ha confessato: “Penso di non essere mai stato all’altezza di aver giocato al Milan“.

La modestia di Nocerino, che con il Milan ha collezionato 96 presenze e 13 gol, è encomiabile. Ma chi suda e lotta per la maglia rossonera, avrà sempre il rispetto dei tifosi: “Ho sempre cercato di dare sempre il massimo di quello che potevo dare. Non so se fossi all’altezza di giocare nel Milan ma quello che so è di aver sempre dato tutto per quella gloriosa maglia“. Leggi l’intervista completa, in cui ricorda il suo gol più importante in rossonero >>>

