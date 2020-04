Nocerino: “Milan, tieni Donnarumma e fai una squadra forte”

ULTIME NEWS MILAN – Antonio Nocerino, ex giocatore del Milan, è intervenuto in diretta Instagram insieme a Mauro Suma. Ecco le sue parole sul conterraneo Gianluigi Donnarumma: “Parlavo sempre in dialetto con Donnarumma. Con i napoletani faccio sempre così, è giusto. Abbiamo un dialetto conosciuto in tutto il mondo e mi viene spontaneo. Non voglio dimenticare le mie radici e quindi parlo napoletano. Un po’ come i brasiliani. Io lo sento spesso, lui è milanista. Quando ha firmato il rinnovo parlavamo quasi tutti i giorni per confrontarci. Spero che il Milan possa fare una squadra importante per lottare per i primi posti, così che possa tenersi i giocatori più importanti. Spero con tutti il cuore che rimanga perché il Milan ha il portiere per i prossimi 20 anni. Bisogna creare una base per alzare il livello, c’è bisogno di serietà e rispetto per questa maglia, perché il Milan è una società gloriosa”. Per vedere la sua intervista integrale, continua a leggere >>>

