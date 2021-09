Nocerino: “Milan, meccanismi rodati. Juve non ancora a questo livello”

Antonio Nocerino ha parlato del momento attuale di Milan e Juventus, avversarie domenica in campionato. Queste le dichiarazioni del doppio ex

Antonio Nocerino ha parlato del momento attuale di Milan e Juventus, avversarie domenica in campionato. Queste le dichiarazioni del doppio ex ai microfoni di 'TuttoJuve.com'.

La sfida con il Milan, in un certo senso, può svoltare la stagione bianconera? "No, perché siamo solo all'inizio. Di sicuro può aiutare i giocatori ad uscire da un avvio di stagione non esaltante, potrebbe esser importante per dare fiducia e consapevolezza a questo gruppo. Non sarà facile però, il Milan ha avuto una crescita impressionante e ad oggi è una delle migliori squadre d'Italia per tipo di gioco espresso. Pioli è un allenatore bravissimo in grado di migliorarsi di anno in anno, contro la Lazio ha cambiato tanti giocatori ed è riuscito a fare una partita incredibile. I rossoneri sono un po' avanti per i meccanismi ormai rodati, la Juve non è ancora a questo livello".

I favori del pronostico del recente passato pendevano con fermezza sulla Juve, ad oggi invece siamo 50 e 50 come chances di vittoria? "Non si può mai parlare di favoriti, perché queste sfide le valuto come quelle di Champions. Queste non sono mai partite normali, l'atmosfera e la qualità in campo sono difficili da indicare con certezza alla vigilia. Per me sarà una partita da tripla".

Come si può battere, dunque, questo Milan? Pur senza il suo giocatore migliore riesce a giocare con la stessa scioltezza ed intensità. "Solo giocando come è in grado di fare, la Juve sarà in grado di battere il Milan. Gli occhi saranno puntati sul singolo che è in grado di far la differenza in questo genere di partite, basta infatti un calcio piazzato o un passaggio per vincerle. Si dovrà andare a mille all'ora per tutta la partita, basta un attimo di distrazione per rovinare tutto". Calciomercato Milan: duello con la Juventus per Vlahovic. Le ultime