Nocerino: “Milan squadra davvero forte, per la Juventus non sarà facile”

Antonio Nocerino , ex calciatore di Milan-Juventus , è stato intervistato dai colleghi di 'TuttoJuve'. L'ex centrocampista ha rilasciato delle dichiarazioni sulla partita di questo pomeriggio tra i rossoneri e i bianconeri. "Non c'è bisogno di specificare, Milan-Juve è già pressione pura. E' una partita di cartello, importante per entrambe le squadre, il Milan avrà molti indisponibili ma è una squadra davvero forte. San Siro spingerà i propri beniamini, per me sarà ugualmente la squadra da battere. L'atmosfera sarà equivalente ad una sfida di Champions. Per la Juve non sarà affatto facile. E' meglio affrontare ora la Juve per un pronto riscatto, d'altronde il Milan è una squadra che fa gioco indipendentemente dagli infortuni. Quello conta relativamente. E' una squadra incredibile, chiunque scende in campo fa sempre bene. Pioli ha davvero un grande gruppo".

Inoltre Nocerino ha anche parlato delle individualità presenti nelle due squadre: "Leao? Non sarà l'unico, è uno dei trascinatori che dovrà fare la differenza per le qualità in suo possesso. Fa parte di un meccanismo, di un ingranaggio ben avviato, lui e i suoi compagni dovranno fare come sempre. Quando è in serata, sicuramente, Leao è in grado di cambiare la partita, perché con il suo modo di giocare le spacca per superiorità e forza nell'uno contro uno. Per la Juve dovrei rispondere Di Maria, ma sarà assente. Anche la Juve è in possesso di una rosa molto forte, importante nelle sue individualità, che ha un Milik in stato di grazia che fa giocare bene tutti i suoi compagni. E' un giocatore tecnico, che svaria su tutto il fronte d'attacco, in grado di far sempre male in qualsiasi momento. Può aiutare tanto Vlahovic a fare la differenza, loro due insieme possono creare grossi grattacapi al Milan".