Nicolino: “Il Var non è una cosa seria, il protocollo non esiste”

Infine, Nicolino ha concluso: "Si è semplicemente spostata la polemiche su un grado diverso, prima la polemica era sul campo ora è in sala VAR. Utilizzerei il VAR solo per le cose oggettive, ora abbiamo anche le interpretazioni in sala VAR e da questo non se ne esce più. Certo che se poi non ci dà una risposta nei casi oggettivi, allora diventa un problema. L'unico modo per fare chiarezza è utilizzare i dialoghi come in America, dove i dialoghi sono in tempo reale e si può sentire tutto".