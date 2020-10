News – Ex Milan, Menez: “Posso giocare tranquillamente in Serie A”

ULTIME NOTIZIE MILAN NEWS – Jeremy Menez, attaccante della Reggina e ex giocatore del Milan, ha rilasciato un’intervista ai microfoni della Gazzetta dello Sport. Ecco le sue parole

“Ho riscoperto la voglia di sudare e faticare dopo aver dormito quasi tre anni. In Turchia e in Messico non sono riuscito ad ambientarmi, non ci stavo con la testa volevo tornare dalla famiglia. Guardate che non conta l’età, ma come si vive e ci si allena. Visto Ibrahimovic ? Io mi conosco, se sto bene posso giocare tranquillamente in A. Ho ancora voglia di essere protagonista. La partita con il Monza? In campo ci vanno i giocatori, non i milioni”.

