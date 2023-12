Newcastle-Milan, Wilson: “Partita di grande importanza. Su Tomori …”

Newcastle-Milan, Wilson sincero: "Tomori è un grande giocatore"

Il centravanti ha esordito: "Abbiamo lavorato duramente per arrivare in questa posizione la scorsa stagione e siamo qui adesso. Se al momento del sorteggio aveste detto di avere questa opportunità all'ultima giornata, l'avremmo colta. Ci troviamo qui e non ci resta che battere la squadra che abbiamo davanti. Al momento del sorteggio e vedendo il calendario e il modo in cui sono andate le cose, sapevamo che questa partita sarebbe stata di grande importanza per noi, in casa contro il Milan. Abbiamo detto che questo potrebbe essere un momento decisivo, e che momento sarebbe farlo a casa davanti ai fan e dare loro qualcosa da ricordare. È ciò di cui sono fatti i sogni".