Newcastle-Milan, Sacchi: “Ecco cosa mi aspetto stasera dai rossoneri”

Arrigo Sacchi , ex allenatore rossonero per quattro stagioni dal 1987 al 1991 e, successivamente, nel 1997 , ha parlato a 'La Gazzetta dello Sport' di Newcastle-Milan , partita della 6^ e ultima giornata del Gruppo F della Champions League 2023-2024 in programma stasera alle ore 21:00 a 'St. James' Park'.

Newcastle-Milan, conta solo il successo per i rossoneri

Questa sera, in Inghilterra, per il Diavolo di Stefano Pioli conterà solo vincere se vorrà proseguire il suo percorso internazionale: se sarà in Champions o in Europa League, poi, si vedrà. Ecco, dunque, cosa ha detto il 'Profeta di Fusignano' sull'impegno europeo di Davide Calabria e compagni.