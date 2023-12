Newcastle-Milan, Pulisic: “Daremo il massimo. Ibrahimovic una leggenda”

Christian Pulisic , attaccante rossonero, ha rilasciato alcune dichiarazioni a 'Sport Mediaset' in vista del match tra Newcastle e Milan , valevole per la 6^ ed ultima giornata della Champions League 2023/2024 . Ecco, quindi, le sue parole a riguardo.

Newcastle-Milan, Pulisic: "Ibrahimovic potrà essere un valore aggiunto anche per noi"

"Abbiamo una grande opportunità, giocheremo una grande partita e cercheremo di vincere. Ci sarà una grande atmosfera e un tifo incredibile come in tutte le gare di Champions League, affrontiamo un avversario forte e daremo il massimo. Ibra è una leggenda di questo club, sono sicuro che darà il meglio e potrà essere un valore aggiunto anche per noi. Credo che sarà una partita dura e molto intensa, noi dovremo dare tutto e giocare con grande intensità e qualità".