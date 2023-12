Newcastle-Milan, Pioli: “Deve essere una finale. Leao vuole giocare”

Stefano Pioli , tecnico rossonero, ha rilasciato alcune dichiarazioni ai microfoni di 'Sky Sport' alla vigilia di Newcastle - Milan , match valevole per la 6^ ed ultima giornata della Champions League 2023/2024 . Ecco quindi le sue parole.

Newcastle-Milan, Pioli: "Leao non l'ho visto triste, sta bene"

Su Newcastle-Milan: "Deve essere una finale. Dobbiamo interpretarla così, come l’abbiamo preparata. Dobbiamo vincere per restare in Europa, l’abbiamo preparata con attenzione".