Costacurta: “Milan salvato da Maignan. C’è rammarico. Ha funzionato…”

Il Milan batte il Newcastle in rimonta. Per i rossoneri non bastano i gol di Pulisic e Chukwueze: il Diavolo si deve accontentare del terzo posto nel girone che vuol dire spareggio di Europa League. L'ex difensore del Milan Alessandro Costacurta ha così analizzato il momento dei rossoneri dopo la vittoria sul campo del Newcastle. Ecco il suo parere negli studi di 'Sky'.