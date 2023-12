Newcastle-Milan, Capello: “Pioli mi è piaciuto. Ecco come è girata la gara”

Il Milan vince contro il Newcastle, ma non basta per gli ottavi di Champions League. Fabio Capello parla dei rossoneri e di Stefano Pioli

Una partita intensa quella tra il Milan e il Newcastle . I rossoneri vincono in rimonta per 2-1, ma non basta. Col pareggio del PSG , il Diavolo si deve accontentare del terzo posto che vuol dire spareggi di Europa League. Tanti le analisi e i pareri nel post partita. Presente negli studi di 'Sky', Fabio Capello ha così analizzato la vittoria del Milan sul campo del Newcastle . Ecco le sue parole.

Newcastle-Milan, parla Capello

"La partita è girata perché i sostituti sono entrati con forza, con determinazione. Il Milan fisicamente è stato superiore, ma è stato anche bravo tatticamente nella prima parte perché non ha lasciato spazi. La gestione di Pioli mi è piaciuta, è stata davvero una bella partita da parte dei rossoneri. Hanno dimostrato di avere una buona condizione, peccato per Leao che non aveva una buona condizione fisica, non era nemmeno all'80%".