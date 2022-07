Nesta: “Milan, in Champions serve qualche pezzo importante”

Alessandro Nesta, ex difensore della Lazio e del Milan, ha rilasciato un'intervista in esclusiva a La Gazzetta dello Sport. Ecco alcune delle sue dichiarazioni relative alla prossima Champions League delle italiane, con Nesta che sarà commentatore per Amazon Prime Video: "Vedo bene l’Inter, poi la Juventus. Il Milan deve aggiungere ancora qualche pezzo importante per fare una Champions diversa, ha iniziato da poco un percorso. Il Napoli ha perso un po’ l’anima. Kalidou Koulibaly e Lorenzo Insigne sono grandi campioni che tengono unita la squadra anche al di fuori del campo, rimpiazzarli sarà difficile". Centrocampo, il Milan pesca in Francia: le ultime news di mercato >>>