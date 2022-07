Nesta: “La Juve è costretta a vincere, ma l’Inter è la squadra da battere”

Alessandro Nesta, ex difensore della Lazio e del Milan, ha rilasciato un'intervista in esclusiva a La Gazzetta dello Sport. Ecco alcune delle sue dichiarazioni relative al calciomercato delle altre big: "La Juve con tutto quello che spende è costretta a vincere, almeno il campionato. L’anno scorso ha fatto male, adesso è obbligata a conquistare qualcosa di importante. L'Interper me in campionato è la squadra da battere. Ha ripreso Romelu Lukaku che va a risolvere il grande problema dello scorso anno, l’attacco. Il resto già andava bene. Tra l’altro hanno perso lo Scudetto, quindi avranno di sicuro parecchia fame. Dybala alla Roma è un grande colpo, un giocatore unico, uno dei pochi numeri 10 rimasti. Con José Mourinho si è acceso l’entusiasmo e la squadra ha fatto benino. Con Paulo arriverà una nuova spinta, anche per futuri investimenti. Se può far fare ai giallorossi il salto di qualità? Speriamo di no. Sono lazialissimo e non ipocrita".