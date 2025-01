Nesta: “Il Milan ha bisogno di una mentalità diversa per esprimere il suo talento”

"Il tattico non basta, serve un cambio di mentalità"

Secondo Nesta, la chiave per il successo del Milan non risiede solo nella parte tattica, ma nella mentalità della squadra. "Per me, Conceição ha capito che l’aspetto tattico non è la cosa più importante al Milan. La mentalità deve cambiare alla squadra", ha sottolineato l'ex difensore. La visione di Nesta è chiara: il talento, che è indiscutibile nella rosa rossonera, non basta se non viene accompagnato da un atteggiamento mentale forte e concentrato.